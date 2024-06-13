Звание «гвардейский» присвоено 568-му зенитному ракетному краснознаменному полку
568-му зенитному ракетному краснознаменному полку присвоено почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Наименование присвоено с формулировкой «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
8 ноября 2023 г. 35-й Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления, 16-й отдельной Хинганской бригаде радиационной, химической и биологической защиты и 297-й зенитной ракетной бригаде присвоены почетные наименования «гвардейских».
26 октября 2023 г. наименование «гвардейских» присвоили 32-му инженерно-саперному полку и 119-й ракетной бригаде, а 9 октября - 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.