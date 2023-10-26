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Путин присвоил наименование «гвардейских» полку и бригаде

Ведомости

32-му инженерно-саперному полку и 119-й ракетной бригаде присвоены почетные наименования «гвардейских». Указы за подписью президента России Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации.

Звания присвоены с формулировкой «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указы вступают в силу с момента подписания.

9 октября наименование «гвардейского» присвоили 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а 27 сентября – двум авиаполкам: 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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