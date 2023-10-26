Путин присвоил наименование «гвардейских» полку и бригаде
32-му инженерно-саперному полку и 119-й ракетной бригаде присвоены почетные наименования «гвардейских». Указы за подписью президента России Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации.
Звания присвоены с формулировкой «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Указы вступают в силу с момента подписания.
9 октября наименование «гвардейского» присвоили 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а 27 сентября – двум авиаполкам: 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку.