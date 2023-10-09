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Путин присвоил наименование «гвардейская» 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО

Ведомости

4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны присвоено почетное наименование «гвардейская». Указ за подписью президента России Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Звание присвоено с формулировкой «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указ вступил в силу с момента подписания.

27 сентября наименование «гвардейских» присвоили двум авиаполкам: 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку. 26 сентября – 332-му отдельному вертолетному полку.

25 августа почетное наименование «гвардейский» получили 70-й мотострелковый полк, 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 238-я артиллерийская бригада, 18-я бригада армейской авиации, а также 107-я ракетная Мозырская ордена Ленина Краснознаменная бригада.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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