Путин присвоил наименование «гвардейская» 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО
4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны присвоено почетное наименование «гвардейская». Указ за подписью президента России Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.
Звание присвоено с формулировкой «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Указ вступил в силу с момента подписания.
27 сентября наименование «гвардейских» присвоили двум авиаполкам: 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку. 26 сентября – 332-му отдельному вертолетному полку.
25 августа почетное наименование «гвардейский» получили 70-й мотострелковый полк, 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 238-я артиллерийская бригада, 18-я бригада армейской авиации, а также 107-я ракетная Мозырская ордена Ленина Краснознаменная бригада.