Путин присвоил 332-му отдельному вертолетному полку наименование «гвардейский»
Президент РФ Владимир Путин присвоил 332-му отдельному вертолетному полку наименование «гвардейский». Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.
Уточняется, что такое наименование полк получил «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество» в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов. Документ вступает в силу со дня подписания.
25 августа Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 70-му мотострелковому полку, 8-й зенитной ракетной Шавлинской ордена Кутузова бригаде, 238-й артиллерийской бригаде, 18-й бригаде армейской авиации, а также 107-й ракетной Мозырской ордена Ленина Краснознаменной бригаде. Полк и четыре бригады получили это наименование «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».
18 августа президент РФ подписал указ о присвоении наименования «гвардейский» 14-му истребительному авиационному полку также «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личные составом полка в боевых действиях».