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Путин присвоил 332-му отдельному вертолетному полку наименование «гвардейский»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин присвоил 332-му отдельному вертолетному полку наименование «гвардейский». Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что такое наименование полк получил «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество» в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов. Документ вступает в силу со дня подписания.

25 августа Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 70-му мотострелковому полку, 8-й зенитной ракетной Шавлинской ордена Кутузова бригаде, 238-й артиллерийской бригаде, 18-й бригаде армейской авиации, а также 107-й ракетной Мозырской ордена Ленина Краснознаменной бригаде. Полк и четыре бригады получили это наименование «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».

18 августа президент РФ подписал указ о присвоении наименования «гвардейский» 14-му истребительному авиационному полку также «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личные составом полка в боевых действиях». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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