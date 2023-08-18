Путин присвоил 14-му истребительному авиационному полку наименование «гвардейский»
Президент РФ Владимир Путин присвоил 14-му истребительному авиационному полку наименование «гвардейский». Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.
Наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личные составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
9 августа Путин присвоил наименование «гвардейский» 71-му мотострелковому полку. В поздравительной телеграмме президент отметил «умелые и решительные действия личного состава полка» в ходе спецоперации. Он также выразил уверенность, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить Родине и обеспечивать ее безопасность.