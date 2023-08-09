Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование «гвардейский»
Президент России Владимир Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование «гвардейский», отметив умелые и решительные действия личного состава полка в ходе спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в поздравительной телеграмме президента.
Путин также выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить Родине и обеспечивать ее безопасность.
30 июня Путин присвоил звание «гвардейский» 8-му артиллерийскому полку.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.