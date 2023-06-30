Путин присвоил звание «гвардейский» 8-му артиллерийскому полку
Президент России Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 8-му артиллерийскому полку. Указ об этом, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить 8 артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 8 гвардейский артиллерийский полк», – говорится в документе.
Такое звание было присвоено полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», отмечается в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания – 30 июня.