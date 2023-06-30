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Путин присвоил звание «гвардейский» 8-му артиллерийскому полку

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 8-му артиллерийскому полку. Указ об этом, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить 8 артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 8 гвардейский артиллерийский полк», – говорится в документе. 

Такое звание было присвоено полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», отмечается в указе. 

Документ вступает в силу со дня его подписания – 30 июня. 

Накануне, 29 июня, президент РФ подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский Торуньский» 237-му десантно-штурмовому полку. Путин отметил «умелые и решительные действия личного состава полка» в ходе спецоперации России на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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