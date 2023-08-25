Путин присвоил почетные наименования полку и четырем бригадам
Полк и четыре бригады Вооруженных сил РФ получили почетное наименование «гвардейский». Соответствующие указы президента России Владимира Путина опубликованы на портале правовой информации.
Почетные звания 70-му мотострелковому полку, 8-й зенитной ракетной Шавлинской ордена Кутузова бригаде, 238-й артиллерийской бригаде, 18-й бригаде армейской авиации, а также 107-й ракетной Мозырской ордена Ленина Краснознаменной бригаде присвоено с формулировкой «за массовый героизм и стойкость, отвагу и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
18 августа был опубликован указ, согласно которому Путин присвоил наименование «гвардейский» 14-му истребительному авиационному полку, а 9 августа аналогичное наименование было присвоено 71-му мотострелковому полку.