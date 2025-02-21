Путин присвоил почетные наименования бригаде и полку ВС РФ
27-му артиллерийскому полку, 200-й артиллерийской бригаде и 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты указами президента РФ Владимира Путина были присвоены почетные наименования, следует из соответствующих документов, опубликованных на портале правовой информации.
Из указов президента следует, что почетные наименования были присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами полка и бригады в военных действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
200-й артиллерийской бригаде и 27-му артиллерийскому полку были присвоены наименования «гвардейские». 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты присвоено почетное наименование «Курская». Указы президента вступают в силу со дня подписания – 21 февраля.
11 февраля Путин посмертно наградил 16-летнего подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших». Юноша пытался спасти тонувшего в реке друга, но погиб вместе с ним.