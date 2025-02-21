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Путин присвоил почетные наименования бригаде и полку ВС РФ

Ведомости

27-му артиллерийскому полку, 200-й артиллерийской бригаде и 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты указами президента РФ Владимира Путина были присвоены почетные наименования, следует из соответствующих документов, опубликованных на портале правовой информации.

Из указов президента следует, что почетные наименования были присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами полка и бригады в военных действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

200-й артиллерийской бригаде и 27-му артиллерийскому полку были присвоены наименования «гвардейские». 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты присвоено почетное наименование «Курская». Указы президента вступают в силу со дня подписания – 21 февраля.

11 февраля Путин посмертно наградил 16-летнего подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших». Юноша пытался спасти тонувшего в реке друга, но погиб вместе с ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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