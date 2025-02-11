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Путин посмертно наградил погибшего при спасении друга курского подростка

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил 16-летнего подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших». Юноша пытался спасти тонувшего в реке друга, но погиб вместе с ним. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», – сказано в документе.

Трагедия случилась 19 июня 2024 г. Глава Октябрьского района Курской области Андрей Быковский рассказал «РИА Новости», что в тот день Жердев проходил мимо реки Сейм и заметил тонущего друга – Максима Зорина. Артем успел доплыть до товарища и схватиться за ветки, но они, не выдержав их веса, сломались. Юноши ушли под воду.

11 февраля губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что президент России посмертно присвоил погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края и командиру добровольческого батальона «Тигр» Сергею Ефремову звание Героя России. Он погиб 2 февраля, возвращаясь с боевого задания в зоне спецоперации. Автомобиль, в котором находились Ефремов и его сослуживцы, подорвался на мине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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