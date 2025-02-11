Путин посмертно наградил погибшего при спасении друга курского подростка
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил 16-летнего подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших». Юноша пытался спасти тонувшего в реке друга, но погиб вместе с ним. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», – сказано в документе.
Трагедия случилась 19 июня 2024 г. Глава Октябрьского района Курской области Андрей Быковский рассказал «РИА Новости», что в тот день Жердев проходил мимо реки Сейм и заметил тонущего друга – Максима Зорина. Артем успел доплыть до товарища и схватиться за ветки, но они, не выдержав их веса, сломались. Юноши ушли под воду.
11 февраля губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что президент России посмертно присвоил погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края и командиру добровольческого батальона «Тигр» Сергею Ефремову звание Героя России. Он погиб 2 февраля, возвращаясь с боевого задания в зоне спецоперации. Автомобиль, в котором находились Ефремов и его сослуживцы, подорвался на мине.