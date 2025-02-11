Путин посмертно наградил погибшего при спасении друга курского подростка

Трагедия случилась 19 июня 2024 г. Глава Октябрьского района Курской области Андрей Быковский рассказал «РИА Новости», что в тот день Жердев проходил мимо реки Сейм и заметил тонущего друга – Максима Зорина. Артем успел доплыть до товарища и схватиться за ветки, но они, не выдержав их веса, сломались. Юноши ушли под воду.