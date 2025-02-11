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Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоили звание Героя России

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Президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края и командиру добровольческого батальона «Тигр» Сергею Ефремову звание Героя России. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко в ходе церемонии прощания с Ефремовым во Владивостоке, рассказали в эфире телеканала «Россия 24».

За участие в боевых действиях Ефремов был удостоен почетных званий Герой Донецкой народной республики и Герой Приморского края, а также награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом.

Ефремов погиб 2 февраля, возвращаясь с боевого задания в зоне спецоперации. Автомобиль, в котором находились Ефремов и его сослуживцы, подорвался на мине.

Ефремов родился 5 августа 1973 г. Окончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Он также был руководителем краевого отделения ДОСААФ и был вице-мэром Уссурийска. В 2022 г. он стал первым командиром добровольческого батальона «Тигр», который был сформирован в регионе. Вице-губернатором Ефремов стал в феврале 2023 г., в его ведении находились вопросы внутренней политики региона. Удостоен нескольких боевых наград.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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