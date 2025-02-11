Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоили звание Героя России

Ефремов родился 5 августа 1973 г. Окончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Он также был руководителем краевого отделения ДОСААФ и был вице-мэром Уссурийска. В 2022 г. он стал первым командиром добровольческого батальона «Тигр», который был сформирован в регионе. Вице-губернатором Ефремов стал в феврале 2023 г., в его ведении находились вопросы внутренней политики региона. Удостоен нескольких боевых наград.