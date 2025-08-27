Гросси: у МАГАТЭ нет данных о перемещении обогащенного урана из Исфахана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не располагает информацией о перемещении Ираном обогащенного урана с ядерного объекта в Исфахане. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
«Нет ничего, что могло бы говорить против того, что материалы там же, где они и были», – цитирует его Bloomberg.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Спустя сутки исламская республика нанесла ответный удар. Через девять дней к конфликту присоединились США, атаковав иранские ядерные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо. Позднее Иран ударил по крупнейшей американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил о договоренности Израиля и Ирана о прекращении огня, которое вступило в силу 24 июня.
26 августа в Женеве стартовали переговоры между Ираном и «евротройкой» (Франция, Великобритания, Германия) по ядерной программе. До этого европейские дипломаты предупреждали, что в случае отсутствия прогресса они инициируют восстановление санкций Совбеза ООН в отношении Тегерана.