Гросси: у МАГАТЭ нет данных о перемещении обогащенного урана из Исфахана

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Спустя сутки исламская республика нанесла ответный удар. Через девять дней к конфликту присоединились США, атаковав иранские ядерные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо. Позднее Иран ударил по крупнейшей американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил о договоренности Израиля и Ирана о прекращении огня, которое вступило в силу 24 июня.