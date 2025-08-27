Кортеж президента Аргентины Милея на улице забросали камнями
Президент Аргентины Хавьер Милей был эвакуирован во время предвыборного мероприятия в городе Ломас-де-Самора после того, как протестующие начали забрасывать его кортеж камнями. Об этом сообщает телеканал TN.
По словам представителя главы государства Мануэля Адорни, обошлось без пострадавших. Он обвинил в организации беспорядков сторонников бывшего президента страны Фернандеса де Киршнера.
Известно, что в момент нападения Милея сопровождали его сестра Карина Милей, кандидат в депутаты Хосе Луис Эсперт и несколько представителей правительства.
15 апреля аргентинский лидер в интервью YouTube-каналу Neura Media заявлял, что Россия, США и Китай играют ключевую роль в формировании нового мирового порядка. По его мнению, система международных отношений, сложившаяся после Второй мировой войны, утратила актуальность: США будут доминировать в Западном полушарии, Россия – в Евразии, а Китай сосредоточится на контроле в Азии вне российской сферы влияния.