Кортеж президента Аргентины Милея на улице забросали камнями

15 апреля аргентинский лидер в интервью YouTube-каналу Neura Media заявлял, что Россия, США и Китай играют ключевую роль в формировании нового мирового порядка. По его мнению, система международных отношений, сложившаяся после Второй мировой войны, утратила актуальность: США будут доминировать в Западном полушарии, Россия – в Евразии, а Китай сосредоточится на контроле в Азии вне российской сферы влияния.