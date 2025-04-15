Милей: Россия, США и Китай станут лидерами нового миропорядка

В ноябре 2024 г. президент России сформулировал шесть принципов нового мироустройства. Первый принцип подчеркивает ценность открытости в международных отношениях. Второй утверждает, что многообразие мира обеспечивает его устойчивость, и модель развития одной страны не должна навязываться другим. Третий принцип говорит о необходимости максимальной представительности в развитии мирового порядка. Путин отметил, что так называемые великие державы часто стремятся диктовать свои правила. Четвертый принцип – обеспечение безопасности для всех, при этом блоковый подход, как НАТО, противоречит идеям многополярности. По словам российского лидера, военно-политические блоки мешают развитию, а прототип внеблокового сообщества можно увидеть в БРИКС. Пятый принцип – справедливость для всех: ключевая проблема современности – неравенство между «золотым миллиардом» и остальным миром. Шестым принципом, по мнению президента, должно быть равноправие. Он считает, что в сегодняшнем мире деструктивным является высокомерие и желание поучать другие страны – чего никогда не делала Россия.