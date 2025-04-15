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Милей: Россия, США и Китай станут лидерами нового миропорядка

Ведомости

Россия, наряду с Соединенными Штатами и Китаем, играет одну из ведущих ролей в формировании нового мирового порядка. Такое заявление сделал президент Аргентины Хавьер Милей в ходе интервью для YouTube-канала Neura Media.

По его словам, мир находится в процессе глубокой трансформации, а системы международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны, больше не существует. Милей считает, что Соединенные Штаты будут доминировать в Западном полушарии, Россия займет лидирующую позицию в Евразии, а Китай сосредоточится на контроле над теми частями Азии, которые не входят в сферу влияния России

Кроме того, Милей высказал свое мнение о будущем Европы. Он считает, что регион столкнется с серьезными вызовами, связанными с так называемым «воукизмом» – идеологией, направленной на борьбу с расизмом и привилегиями белого населения. Лидер Аргентины также добавил, что Европа давно перестала демонстрировать рост и развитие.

В ноябре 2024 г. президент России сформулировал шесть принципов нового мироустройства. Первый принцип подчеркивает ценность открытости в международных отношениях. Второй утверждает, что многообразие мира обеспечивает его устойчивость, и модель развития одной страны не должна навязываться другим. Третий принцип говорит о необходимости максимальной представительности в развитии мирового порядка. Путин отметил, что так называемые великие державы часто стремятся диктовать свои правила. Четвертый принцип – обеспечение безопасности для всех, при этом блоковый подход, как НАТО, противоречит идеям многополярности. По словам российского лидера, военно-политические блоки мешают развитию, а прототип внеблокового сообщества можно увидеть в БРИКС. Пятый принцип – справедливость для всех: ключевая проблема современности – неравенство между «золотым миллиардом» и остальным миром. Шестым принципом, по мнению президента, должно быть равноправие. Он считает, что в сегодняшнем мире деструктивным является высокомерие и желание поучать другие страны – чего никогда не делала Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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