Милей: Россия, США и Китай станут лидерами нового миропорядка
Россия, наряду с Соединенными Штатами и Китаем, играет одну из ведущих ролей в формировании нового мирового порядка. Такое заявление сделал президент Аргентины Хавьер Милей в ходе интервью для YouTube-канала Neura Media.
По его словам, мир находится в процессе глубокой трансформации, а системы международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны, больше не существует. Милей считает, что Соединенные Штаты будут доминировать в Западном полушарии, Россия займет лидирующую позицию в Евразии, а Китай сосредоточится на контроле над теми частями Азии, которые не входят в сферу влияния России
Кроме того, Милей высказал свое мнение о будущем Европы. Он считает, что регион столкнется с серьезными вызовами, связанными с так называемым «воукизмом» – идеологией, направленной на борьбу с расизмом и привилегиями белого населения. Лидер Аргентины также добавил, что Европа давно перестала демонстрировать рост и развитие.
В ноябре 2024 г. президент России сформулировал шесть принципов нового мироустройства. Первый принцип подчеркивает ценность открытости в международных отношениях. Второй утверждает, что многообразие мира обеспечивает его устойчивость, и модель развития одной страны не должна навязываться другим. Третий принцип говорит о необходимости максимальной представительности в развитии мирового порядка. Путин отметил, что так называемые великие державы часто стремятся диктовать свои правила. Четвертый принцип – обеспечение безопасности для всех, при этом блоковый подход, как НАТО, противоречит идеям многополярности. По словам российского лидера, военно-политические блоки мешают развитию, а прототип внеблокового сообщества можно увидеть в БРИКС. Пятый принцип – справедливость для всех: ключевая проблема современности – неравенство между «золотым миллиардом» и остальным миром. Шестым принципом, по мнению президента, должно быть равноправие. Он считает, что в сегодняшнем мире деструктивным является высокомерие и желание поучать другие страны – чего никогда не делала Россия.