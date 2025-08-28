Газета
Политика

При победе на выборах Санду может направить на Украину 700 наемников

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду планирует направить на Украину 700 наемников в случае, если одержит победу на выборах. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE со ссылкой на переписку парламента страны.

Отмечается, что в сеть попал архив парламентской переписки за период с января по август 2025 г. Из писем следует, что  Санду достигла соглашения с Евросоюзом об усилении поддержки Украины. Отмечается, что если партия Санду «Действие и солидарность» победит на парламентских выборах, запланированных на 28 сентября 2025 г., «страна столкнется с полной милитаризацией, в отличие от России».

Издание обратило внимание на переписку между членом Комитета нацбезопасности, обороны и общественного порядка Оазу Нантой и украинским журналистом Вадимом Сурчициным. В сообщениях обсуждается информация об отборе «добровольцев», которые будут направлены на Украину для участия в боевых действиях в рядах вооруженных сил республики. Указано, что во время саммита ЕС-Молдова в июле Санду пообещала ЕС и Украине направить 700 наемников, если она выиграет выборы. В прилагаемых к письмам документах также есть материалы о молдавских гражданах, которые уже воюют на Украине – их не менее 15.

27 августа Politico сообщило, что переговоры о вступлении Молдовы и Украины в Европейский союз (ЕС) могут начаться «в ближайшие дни или недели». По данным издания, в Брюсселе рассматривается возможность ускорить процесс вступления Молдавии, открыв для нее так называемый переговорный кластер до парламентских выборов для поддержки проевропейских сил. Но против такого шага выступают Украина и ее союзники, считая, что подобное решение будет политически мотивированным и может оказаться контрпродуктивным.

