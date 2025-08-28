При победе на выборах Санду может направить на Украину 700 наемников

Издание обратило внимание на переписку между членом Комитета нацбезопасности, обороны и общественного порядка Оазу Нантой и украинским журналистом Вадимом Сурчициным. В сообщениях обсуждается информация об отборе «добровольцев», которые будут направлены на Украину для участия в боевых действиях в рядах вооруженных сил республики. Указано, что во время саммита ЕС-Молдова в июле Санду пообещала ЕС и Украине направить 700 наемников, если она выиграет выборы. В прилагаемых к письмам документах также есть материалы о молдавских гражданах, которые уже воюют на Украине – их не менее 15.