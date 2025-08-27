Politico: переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут скоро начаться
Переговоры о вступлении Молдовы и Украины в Европейский союз (ЕС) могут стартовать «в ближайшие дни или недели». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.
По данным издания, в Брюсселе обсуждается возможность ускорить процесс вступления Молдавии, открыв для нее так называемый переговорный кластер до парламентских выборов, чтобы поддержать проевропейские силы. Однако против такого шага выступают Украина и ее союзники, считая, что подобное решение будет политически мотивированным и может оказаться контрпродуктивным.
Ситуация изменилась после того, как президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС. Он также выступает за вступление Молдовы в объединение.
Французский чиновник в беседе с Politico добавил, что заявки Украины и Молдовы должны рассматриваться в едином контексте и решения должны приниматься единогласно. В то же время ряд дипломатов выразили надежду, что в ближайшие месяцы удастся преодолеть тупик в переговорах по Украине.
19 августа Bloomberg писало, что Трамп позвонил Орбану и спросил, почему тот блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС. В ходе диалога венгерская сторона выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. При этом Bloomberg не приводит ответ Орбана на вопрос американского лидера о вступлении Украины в ЕС.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил 26 августа, что Украина не сможет стать членом Европейского союза, пока не решит вопрос признания Волынской резни и не обеспечит эксгумацию и увековечение памяти жертв. Он подчеркнул, что признание геноцида – обязательное условие для диалога о вступлении Украины в ЕС.