Politico: переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут скоро начаться

19 августа Bloomberg писало, что Трамп позвонил Орбану и спросил, почему тот блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС. В ходе диалога венгерская сторона выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. При этом Bloomberg не приводит ответ Орбана на вопрос американского лидера о вступлении Украины в ЕС.