Трамп спросил у Орбана, зачем он мешает Украине вступить в ЕС

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и спросил, почему тот блокирует переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.

В ходе диалога венгерская сторона выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. При этом Bloomberg не приводит ответ Орбана на вопрос американского лидера о вступлении Украины в ЕС.

Звонок состоялся после многочасовой дискуссии между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами. Трампа, согласно материалу, попросили повлиять на Орбана собравшиеся в Белом доме во время обсуждения путей прекращения конфликта между Россией и Украиной.

Bloomberg сообщил, что сам Орбан факт телефонного разговора не подтвердил.

13 августа накануне саммита на Аляске президентов США и РФ Орбан заявил, что Россия одержала победу в украинском конфликте. Он добавил, что теперь вопрос лишь в том, когда и при каких условиях Запад признает этот факт.

12 августа Орбан резко раскритиковал лидеров Евросоюза, назвав их «жалкими и слабыми» по сравнению с Путиным и Трампом. По его мнению, европейские лидеры должны перестать давать советы и сами активно включиться в процесс урегулирования украинского конфликта.

