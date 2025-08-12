Орбан призвал ЕС взять инициативу по урегулированию конфликта на Украине

26 июля Орбан заявил, что Украине суждено быть буферной страной между ЕС и Россией. По его мнению, вместо членства в союзе Украина могла бы выстроить с ЕС «упорядоченное, стратегическое» сотрудничество, которое снизило бы риск военных действий. Он также отметил, что в течение следующих семи лет ЕС мог бы выделить Украине 360–370 млрд евро, что, по его словам, в 18 раз превышает годовые расходы Венгрии на пенсии.