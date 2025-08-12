Орбан призвал ЕС взять инициативу по урегулированию конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал лидеров Евросоюза, назвав их «жалкими и слабыми» по сравнению с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, европейские лидеры должны перестать давать советы и сами активно включиться в процесс урегулирования украинского конфликта. Слова Орбана передает ТАСС.
Орбан подчеркнул, что украинский кризис – это «европейская проблема, которую должна решать Европа», но Брюссель «ничего для этого не делает». Вместо этого ЕС ограничивается комментариями, в то время как «два сильных человека» в лице Путина и Трампа садятся за стол переговоров.
Премьер также отметил, что Европа «должна проснуться и взять инициативу в свои руки», и добавил, что необходим саммит между Россией и Евросоюзом, а не лишь реакция на российско-американские переговоры.
Отдельно Орбан объяснил, почему Венгрия отказалась поддержать общее заявление ЕС, в котором была выражена поддержка Украины в ее стремлении вступить в Евросоюз. По его словам, венгерский народ на референдуме высказался против такого шага и поэтому страна не разделяет эту позицию.
Отвечая на вопрос о том, поддерживают ли его мнение другие европейские страны, Орбан заявил: «Мы единственные, кто так говорит, но многие думают подобным образом».
26 июля Орбан заявил, что Украине суждено быть буферной страной между ЕС и Россией. По его мнению, вместо членства в союзе Украина могла бы выстроить с ЕС «упорядоченное, стратегическое» сотрудничество, которое снизило бы риск военных действий. Он также отметил, что в течение следующих семи лет ЕС мог бы выделить Украине 360–370 млрд евро, что, по его словам, в 18 раз превышает годовые расходы Венгрии на пенсии.