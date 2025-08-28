В Кремле еще не смотрели фильм про Путина с Джудом Лоу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле еще не успели ознакомиться с фильмом французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin, 2025) о российском лидере Владимире Путине. Он сказал об этом в беседе с ТАСС.