В Кремле еще не смотрели фильм про Путина с Джудом Лоу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле еще не успели ознакомиться с фильмом французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin, 2025) о российском лидере Владимире Путине. Он сказал об этом в беседе с ТАСС.
Отвечая на вопрос, видели ли в Кремле кино до премьеры и могут ли оценить воплощение актером Джудом Лоу образа российского лидера по опубликованным кадрам, Песков ответил: «Нет. Пока не смотрели».
В январе Ассайс заявил о желании снять фильм «Кремлевский волшебник» о Владимире Путине в исполнении Лоу. Песков говорил, что ни режиссер, ни другие авторы кинокартины не обращались в Кремль.
27 августа журнал Variety опубликовал кадр из фильма, где Лоу показан в образе российского лидера.