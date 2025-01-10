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Актер Джуд Лоу сыграет Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

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Британский актер Джуд Лоу сыграет роль президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайса, сообщает издание Deadline.

«Он планирует сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник" – Владимира Путина в начале его управленческой карьеры», – пишет издание.

Актер рассказал в интервью Deadline, что его роль похожа на «восхождение на Эверест», но он все равно готов ее сыграть.

О том, что Лоу снимется в «Кремлевском волшебнике», сообщалось в мае 2024 г., но его роль была неизвестна.

«Кремлевский волшебник» – это политический триллер, основанный на книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, которая вышла в 2022 г. В центре сюжета – бывший советник Владимира Путина, вымышленный персонаж Вадим Баранов, в котором можно увидеть черты реального человека – бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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