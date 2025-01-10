Актер Джуд Лоу сыграет Путина в фильме «Кремлевский волшебник»
Британский актер Джуд Лоу сыграет роль президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайса, сообщает издание Deadline.
«Он планирует сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник" – Владимира Путина в начале его управленческой карьеры», – пишет издание.
Актер рассказал в интервью Deadline, что его роль похожа на «восхождение на Эверест», но он все равно готов ее сыграть.
О том, что Лоу снимется в «Кремлевском волшебнике», сообщалось в мае 2024 г., но его роль была неизвестна.
«Кремлевский волшебник» – это политический триллер, основанный на книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, которая вышла в 2022 г. В центре сюжета – бывший советник Владимира Путина, вымышленный персонаж Вадим Баранов, в котором можно увидеть черты реального человека – бывшего помощника президента России Владислава Суркова.