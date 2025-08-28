Пашинян анонсировал встречу с Путиным и визит в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен посетить Россию в конце сентября. Он сообщил об этом в ходе брифинга.
«Я всегда жду очередной возможности посетить Россию», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Пашинян также рассказал, что в конце августа пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС в Китае.
11 августа Путин и Пашинян провели телефонный разговор. Премьер-министр Армении подробно проинформировал российского лидера о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа.