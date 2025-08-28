В Кремле нормально относятся к использованию образа Путина в кинематографе
В Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента РФ Владимира Путина в мировом кинематографе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить, поэтому интерес к нему также в различных странах мира вполне закономерен», – объяснил он.
Песков также рассказывал, что в Кремле еще не успели ознакомиться с фильмом французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin, 2025), в котором роль Путина исполнил британский актер Джуд Лоу.
«Кремлевский волшебник» – это политический триллер, основанный на книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, которая вышла в 2022 г. В центре сюжета – бывший советник Путина, вымышленный персонаж Вадим Баранов, в котором можно увидеть черты реального человека – бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
27 августа журнал Variety опубликовал кадр из фильма, где Лоу показан в образе российского лидера.