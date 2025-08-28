В Кремле нормально относятся к использованию образа Путина в кинематографе

«Кремлевский волшебник» – это политический триллер, основанный на книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, которая вышла в 2022 г. В центре сюжета – бывший советник Путина, вымышленный персонаж Вадим Баранов, в котором можно увидеть черты реального человека – бывшего помощника президента России Владислава Суркова.