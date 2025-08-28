Газета
Главная / Политика /

Эксперты назвали выборы в парламент Молдавии подверженными внешнему влиянию

По мнению аналитиков, «европейской демократии» просто не существует
Ведомости

Выборы в парламент Молдавии, намеченные на 28 сентября, проходят в условиях нарастающего внешнего давления. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет».

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что независимость стран постсоветского пространства сегодня находится под угрозой, а ситуация в Молдавии является показательным примером. Так, 27 августа в Кишинев прибыли на празднование Дня независимости президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.

«Напомню, что примерно таким же составом приезжали и работали перед майданом в 2013 г. Присутствие НАТО на территории Молдавии, несмотря на ее статус независимого государства, – яркий пример электоральных программ, которые формируют нужное общественное мнение», – сказал Данилин.

Поддержать Майю Санду в Молдавию приехали лидеры Франции, Германии и Польши

Политика / Международные новости

Он также обратил особое внимание и на организацию голосования: для 267 000 граждан в Приднестровье откроют лишь 12 участков, тогда как в Италии при 250 000 избирателей – 70 участков. А в России, где проживает около 300 000 избирателей, власти откроют лишь два участка. 27 августа около посольства Молдавии в РФ даже проходили митинги людей, которые требовали дать им возможность проголосовать, но никакой реакции не последовало. По мнению Данилина, такие условия создают дисбаланс и ограничивают права граждан.

По информации эксперта, в Молдавии также сейчас работают приглашенные политтехнологи из Германии и с Украины. Данилин назвал их методы «жесткими» и заявил, что такие «ни перед чем не останавливаются».

«Мы сталкиваемся с абсолютным циничным игнорированием демократии, которой так кичился когда-то Евросоюз. Ее просто не существует», – добавил он.

Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя заявил, что выборы в Молдавии фактически превратились в фарс.

«Исход очень сильно зависит от внешнего фактора. Поэтому республика превращается в зону, где выборы зависят от геополитического расклада на том или ином этапе политического развития», – пояснил он.

27 августа сама президент Майя Санду назвала приезд иностранных лидеров «доказательством того, что Молдавия важна и не одинока». Однако оппозиция также увидела в этом вмешательство. Лидер Патриотического блока социалистов и коммунистов Игорь Додон отметил, что визит Путина и Лукашенко в аналогичных условиях вызвал бы скандал в Европе. Бывший премьер Влад Филат также заявил о недопустимости двойных стандартов: «Европейские лидеры напрямую поддерживают начало предвыборной кампании конкурента».

