Эксперты назвали выборы в парламент Молдавии подверженными внешнему влиянию

Он также обратил особое внимание и на организацию голосования: для 267 000 граждан в Приднестровье откроют лишь 12 участков, тогда как в Италии при 250 000 избирателей – 70 участков. А в России, где проживает около 300 000 избирателей, власти откроют лишь два участка. 27 августа около посольства Молдавии в РФ даже проходили митинги людей, которые требовали дать им возможность проголосовать, но никакой реакции не последовало. По мнению Данилина, такие условия создают дисбаланс и ограничивают права граждан.