Эксперты назвали выборы в парламент Молдавии подверженными внешнему влияниюПо мнению аналитиков, «европейской демократии» просто не существует
Выборы в парламент Молдавии, намеченные на 28 сентября, проходят в условиях нарастающего внешнего давления. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет».
Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что независимость стран постсоветского пространства сегодня находится под угрозой, а ситуация в Молдавии является показательным примером. Так, 27 августа в Кишинев прибыли на празднование Дня независимости президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.
«Напомню, что примерно таким же составом приезжали и работали перед майданом в 2013 г. Присутствие НАТО на территории Молдавии, несмотря на ее статус независимого государства, – яркий пример электоральных программ, которые формируют нужное общественное мнение», – сказал Данилин.
Он также обратил особое внимание и на организацию голосования: для 267 000 граждан в Приднестровье откроют лишь 12 участков, тогда как в Италии при 250 000 избирателей – 70 участков. А в России, где проживает около 300 000 избирателей, власти откроют лишь два участка. 27 августа около посольства Молдавии в РФ даже проходили митинги людей, которые требовали дать им возможность проголосовать, но никакой реакции не последовало. По мнению Данилина, такие условия создают дисбаланс и ограничивают права граждан.
По информации эксперта, в Молдавии также сейчас работают приглашенные политтехнологи из Германии и с Украины. Данилин назвал их методы «жесткими» и заявил, что такие «ни перед чем не останавливаются».
«Мы сталкиваемся с абсолютным циничным игнорированием демократии, которой так кичился когда-то Евросоюз. Ее просто не существует», – добавил он.
Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя заявил, что выборы в Молдавии фактически превратились в фарс.
«Исход очень сильно зависит от внешнего фактора. Поэтому республика превращается в зону, где выборы зависят от геополитического расклада на том или ином этапе политического развития», – пояснил он.
27 августа сама президент Майя Санду назвала приезд иностранных лидеров «доказательством того, что Молдавия важна и не одинока». Однако оппозиция также увидела в этом вмешательство. Лидер Патриотического блока социалистов и коммунистов Игорь Додон отметил, что визит Путина и Лукашенко в аналогичных условиях вызвал бы скандал в Европе. Бывший премьер Влад Филат также заявил о недопустимости двойных стандартов: «Европейские лидеры напрямую поддерживают начало предвыборной кампании конкурента».