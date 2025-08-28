Al Masirah: Израиль ударил по Сане во время выступления лидера хуситов

24 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала районы Саны. Местные жители рассказали, что удары были нанесены по району вблизи президентского комплекса и ракетных баз. По данным ЦАХАЛ, были атакованы электростанции Хизиз и Аср. Они служили важным источником энергии для военных целей. Такое использование электростанций показывает, как хуситы используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, указали в армии.