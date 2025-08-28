Газета
Главная / Политика /

Al Masirah: Израиль ударил по Сане во время выступления лидера хуситов

Ведомости

Израиль нанес удар по йеменской столице Сане. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

Удар был нанесен во время трансляции выступления лидера йеменских хуситов Абдель Малика аль-Хуси

24 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала районы Саны. Местные жители рассказали, что удары были нанесены по району вблизи президентского комплекса и ракетных баз. По данным ЦАХАЛ, были атакованы электростанции Хизиз и Аср. Они служили важным источником энергии для военных целей. Такое использование электростанций показывает, как хуситы используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, указали в армии.

Министерство здравоохранения Йемена сообщило, что в результате ударов погибли два человека погибли, еще 35 получили ранения.

28 августа ЦАХАЛ объявила о перехвате беспилотника, запущенного из Йемена в сторону Израиля. Дрон был сбит до пересечения территории еврейского государства.

