Аэропорты и высотки Москвы украсят флагами в честь независимости Таджикистана
В честь 34-й годовщины государственной независимости Таджикистана 9 сентября на медиафасадах высотных зданий Москвы и в аэропортах столицы «Домодедово» и «Внуково» появится флаги страны. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства Республики в РФ.
Кроме того, в этот день флаг Таджикистана вывесят на Арбате.
День независимости Республики Таджикистан ежегодно празднуется 9 сентября. В этот день в 1991 г. на сессии Верховного Совета Республики были приняты постановление и заявление «о государственной независимости Республики Таджикистан».
18 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер поделился итогами переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Анкоридже на Аляске 15 августа и были сосредоточены на украинском кризисе. Рахмон поддержал решения России по продвижению процесса урегулирования.
Кроме того, главы государств обсудили развитие отношений России и Таджикистана, а также подготовку госвизита Путина в дружественную страну. В рамках приезда Путина в октябре в Душанбе состоится саммит Центральная Азия – Россия и заседание Совета глав государств СНГ. Об этих мероприятиях поговорили лидеры Таджикистана и РФ.