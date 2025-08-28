Газета
Политика

Reuters: дипломатические усилия Уиткоффа в Москве переросли в хаос

Ведомости

Дипломатические усилия спецпосланника США Стива Уиткоффа переросли в хаос, так как во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве он нарушил стандартный протокол, придя без секретаря госдепартамента. Из-за этого не осталось записи точных предложений российского лидера по урегулированию украинского кризиса, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Уиткофф, согласно материалам агентства, не имеет дипломатического опыта. Он прежде всего магнат в сфере недвижимости. Из-за этого спецпосланник упустил значимую деталь в переговорах, после чего не смог передать в точности позицию российского главы.

7 августа в ходе первого после встречи с Путиным телефонного разговора с несколькими европейскими лидерами Уиткофф заявил, что Россия якобы готова вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на Донецкую и Луганскую народные республики. По словам источника агентства, это предложение поразило участников беседы, так как оно расходилось с их собственными оценками позиции Кремля по урегулированию конфликта с Украиной.

На следующий день в ходе другого телефонного разговора с европейскими советниками по национальной безопасности Уиткофф заявил, что Россия не предлагала выводить войска из областей. По словам спецпосланника, Путин на самом деле заявил, что не будет требовать от Запада признания этих областей территорией России.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле 6 августа. Переговоры прошли в закрытом режиме. На встрече присутствовал также помощник президента РФ Юрий Ушаков.

