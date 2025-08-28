Словакия возобновила прием заявлений на туристические визы в России
Визовый центр Словакии BLS International сообщил, что россияне вновь могут подавать заявления на получение туристической визы.
«Словакия в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма», – говорится в сообщении организации.
Прием документов на туристические визы был прекращен еще в 2022 г.
30 июля «Ведомости» писали, что россияне за три года переплатили за шенгенские визы 5,8 млрд руб., а общие траты составили 11,2 млрд руб. Потери связаны с отменой упрощенного визового режима с Европой.
В 2024 г. россияне заплатили за визы 5 млрд руб. против 3,9 млрд руб. годом ранее. Количество выданных шенгенских виз выросло на 21% и составило 542 000. Но этот показатель все еще в 7,5 раза меньше, чем в 2019 г., когда шенген получили 4,05 млн россиян.