Россияне за три года переплатили за шенгенские визы 5,8 млрд рублей

Подъем стоимости шенгенских виз привел к тому, что за 2022–2024 гг. россияне переплатили за них как минимум 5,8 млрд руб., а общие траты составили 11,2 млрд руб., оценили «Ведомости» по данным Евростата. В частности, в 2024 г. наши соотечественники заплатили за визы 5 млрд руб. по сравнению с 3,9 млрд руб. годом ранее. В 2024 г. число выданных россиянам шенгенских виз выросло на 21% до 542 000 ед. Но это по-прежнему в 7,5 раза меньше, чем в доковидные времена: в 2019 г. шенгены в России получили 4,05 млн человек.