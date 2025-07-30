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Россияне за три года переплатили за шенгенские визы 5,8 млрд рублей

В такую сумму оцениваются потери от отмены упрощенного визового режима с Европой в 2022 году
Артем Косенок
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Подъем стоимости шенгенских виз привел к тому, что за 2022–2024 гг. россияне переплатили за них как минимум 5,8 млрд руб., а общие траты составили 11,2 млрд руб., оценили «Ведомости» по данным Евростата. В частности, в 2024 г. наши соотечественники заплатили за визы 5 млрд руб. по сравнению с 3,9 млрд руб. годом ранее. В 2024 г. число выданных россиянам шенгенских виз выросло на 21% до 542 000 ед. Но это по-прежнему в 7,5 раза меньше, чем в доковидные времена: в 2019 г. шенгены в России получили 4,05 млн человек.

Схожие оценки переплат дают и эксперты. Только в 2024 г. россияне переплатили за шенгены порядка 3,4 млрд руб., говорит эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов. Общие расходы составили 5,5 млрд руб., а могли быть 2,1 млрд руб., отметил эксперт. За одно оформление визы с учетом сервисных сборов и роста курса валют к рублю россияне стали переплачивать более чем в 2 раза, рассказала «Ведомостям» PR-директор «Tez Tour Россия» Жанна Богачева. Если в начале 2022 г. виза в Грецию обходилась примерно в 5000 руб., то сейчас ее стоимость достигает 11 000 руб. «Это существенно повлияло на доступность поездок в Европу для многих туристов», – отметила эксперт.

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