Минобороны: три боевых корабля вошли в состав ВМФ России

Корабли построены на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького и успешно прошли заводские и госиспытания. Разработкой проекта «Виктор Великий» занималось «Северное ПКБ» ОСК, кораблей «Ставрополь» (проект 21631) и «Тайфун» (проект 22800) – «Зеленодольское ПКБ» и ЦМКБ «Алмаз».