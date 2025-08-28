Минобороны: три боевых корабля вошли в состав ВМФ России
Военно-морской флот России пополнился тремя новыми боевыми кораблями, сообщили в Минобороны РФ.
Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Он дал команду на подъем Андреевских флагов по видеосвязи из главного адмиралтейства.
В Балтийске флаги впервые подняли на патрульном корабле «Виктор Великий», построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле «Ставрополь», вошедшем в состав Балтийского флота. В Махачкале в Черноморский флот включили малый ракетный корабль «Тайфун».
«Подъем военно-морского флага – не просто ритуал. Это начало новой главы в жизни корабля и его экипажа», – заявил Моисеев.
Корабли построены на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького и успешно прошли заводские и госиспытания. Разработкой проекта «Виктор Великий» занималось «Северное ПКБ» ОСК, кораблей «Ставрополь» (проект 21631) и «Тайфун» (проект 22800) – «Зеленодольское ПКБ» и ЦМКБ «Алмаз».
28 августа Минобороны сообщило о потоплении разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины в результате удара российского безэкипажного катера.