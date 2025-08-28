Вэнс заявил о кризисе ментального здоровья в США
В США наблюдается кризис ментального здоровья. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, говоря о недавнем случае стрельбы в католической школе Миннеаполиса.
«Такое случается слишком часто в США. <...> Мы принимаем слишком много медикаментов для психического здоровья, чем какая-либо нация на земле. Пришло время начать задавать сложные вопросы о причинах этого», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
27 августа на юго-западе Миннеаполиса стрелок открыл огонь в школе, где только начался новый учебный год. В результате погибли двое детей, еще 17 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. По данным местных властей, стрелявший покончил с собой. Полиция города сообщила, что подозреваемый не имел серьезной криминальной истории, и правоохранители продолжают устанавливать возможные мотивы атаки.
Президент США Дональд Трамп 27 августа приказал приспустить государственные флаги в знак памяти о погибших в результате стрельбы. Американский лидер также распорядился, чтобы флаг был приспущен на тот же срок во всех посольствах, миссиях, консульствах и других объектах США за рубежом, включая военные объекты, корабли и базы.