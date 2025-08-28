Вэнс заявил о кризисе ментального здоровья в США

27 августа на юго-западе Миннеаполиса стрелок открыл огонь в школе, где только начался новый учебный год. В результате погибли двое детей, еще 17 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. По данным местных властей, стрелявший покончил с собой. Полиция города сообщила, что подозреваемый не имел серьезной криминальной истории, и правоохранители продолжают устанавливать возможные мотивы атаки.