Кандидатуры Краснова и Гуцана могут рассмотреть в один день
Кандидатуры нынешнего генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда (ВС), а нынешнего полпреда Александра Гуцана – на пост генпрокурора могут рассмотреть в Совете Федерации в один день, рассказал собеседник «Ведомостей».
Документов по вопросам назначения генпрокурора и председателя ВС источник «Ведомостей» не видел, поэтому не смог указать, на каком пленарном заседании они будут рассматриваться. По словам председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, пока президент не сообщил о своих решениях, обсуждать их рано.
Первое пленарное заседание Совета Федерации состоится 24 сентября.
О возможном назначении Гуцана на пост генпрокурора писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждают и собеседники «Ведомостей». Председатель Высшей квалификационной коллегия судей Николай Тимошин 25 августа сообщил, что заявление на должность главы ВС подал Краснов. В тот же день рано утром он сдал экзамен на должность судьи.
При возможном переходе Гуцана в Генпрокуратуру на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе предположительно будет рассмотрен заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, сообщили три источника «Ведомостей».