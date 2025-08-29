Кандидатуры Краснова и Гуцана могут рассмотреть в один день

Документов по вопросам назначения генпрокурора и председателя ВС источник «Ведомостей» не видел, поэтому не смог указать, на каком пленарном заседании они будут рассматриваться. По словам председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, пока президент не сообщил о своих решениях, обсуждать их рано.