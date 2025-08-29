Израиль объявил Газу опасной зоной и отменил тактические паузы

26 августа официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль до сих пор не предоставил ответа на последнее предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, палестинское движение «Хамас» согласилось на условия, которые ранее устраивали израильскую сторону. Но, как отметил дипломат, Тель-Авив не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и не предлагает альтернативных вариантов.