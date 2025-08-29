Израиль объявил Газу опасной зоной и отменил тактические паузы
Армия Израиля объявила район города Газа опасной зоной боевых действий и отменила в его зоне ежедневное тактическое прекращение огня, которое действовало с 10:00 до 20:00 мск с конца июля. Об этом сообщили на сайте ЦАХАЛ.
Армия Израиля продолжит поддерживать гуманитарные усилия в секторе Газа параллельно с наступательными действиями, рассказали в ЦАХАЛ.
26 августа официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль до сих пор не предоставил ответа на последнее предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, палестинское движение «Хамас» согласилось на условия, которые ранее устраивали израильскую сторону. Но, как отметил дипломат, Тель-Авив не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и не предлагает альтернативных вариантов.
Бригадный генерал ЦАХАЛ Эффи Дефрин 20 августа заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели.