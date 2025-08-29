Кремль сохраняет готовность к переговорам Путина и Зеленского

Кремль сохраняет готовность к переговорам Путина и ЗеленскогоВстреча требует серьезной подготовки, которая пока «не бурлит»
Кремль сохраняет свою заинтересованность и готовность к переговорам президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что встреча президентов должна быть хорошо подготовлена, чтобы во время переговоров можно было финализировать наработки.
«Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит. Нет, к сожалению, нет», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента рассказал, что основные положения позиции России по урегулированию кризиса в письменном виде переданы украинской стороне. Дальше, по его словам, следует обсуждение.
Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча между Путиным и Зеленским может вообще не состояться. 26 августа он заявил, что в случае срыва встречи России грозит ужесточение санкций.
Мерц сообщил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций, а президент США также не исключил введения дополнительных пошлин. Канцлер подчеркнул, что при отказе России от переговоров потребуется «еще большее давление».