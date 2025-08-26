Мерц пригрозил усилением санкций при срыве встречи Путина и Зеленского
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае срыва встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского РФ грозит ужесточение санкций. По его словам, мероприятие ожидают в течение двух недель.
«Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Дональдом Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев», – сказал Мерц на пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в таком случае Трамп предлагал провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.
«Это был бы логичный следующий шаг, который должен был бы последовать, если бы эта фактически согласованная встреча не состоялась», – отметил Мерц.
Канцлер подчеркнул, что при отказе России от переговоров потребуется «еще большее давление». Он сообщил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций, а президент США также не исключил введения дополнительных пошлин.
Кроме того, Мерц заявил, что Европа и США совместно с Украиной разрабатывают гарантии безопасности, которые должны обеспечить способность украинской армии «защищать страну в долгосрочной перспективе».
25 августа Зеленский сообщил, что украинская сторона на этой неделе обсудит с США возможность переговоров Москвы и Киева.
Глава МИД России Сергей Лавров до этого говорил, что Москва готова к встрече Путина и Зеленского при условии, что будут проработаны вопросы «президентской повестки». При этом он подчеркивал, что нынешний украинский лидер не является легитимным лицом для подписания юридически обязывающих документов об урегулировании.