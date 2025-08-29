Путин обсудил с Совбезом работу с некоторыми странами СНГ
В ходе совещания в формате видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности президент Владимир Путин обсудил работу на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает Кремль.
Участники мероприятия обсудили работу с некоторыми странами СНГ – то, что является первоочередным, а также ближайшие шаги и цели на этом направлении.
О планах Путина провести совещание с членами Совбеза пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга 29 августа. По его словам, участники встречи также обсудят подготовку к предстоящей командировке главы государства.
Ожидается, что в ее рамках Путин посетит Китай для встречи с главой КНР Си Цзиньпином и участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, глава государства также посетит Владивосток, где он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).