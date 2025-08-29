Путин обсудил с Совбезом работу с некоторыми странами СНГ

Ожидается, что в ее рамках Путин посетит Китай для встречи с главой КНР Си Цзиньпином и участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, глава государства также посетит Владивосток, где он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).