Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин 29 августа проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 29 августа в режиме видеоконференции проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Встреча будет в том числе посвящена подготовке к предстоящей командировке главы государства. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в ход брифинга.

Он рассказал, что большая часть предстоящей командировки Путина пройдет в Китае. Там он посетит город Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ШОС плюс.

Затем, по словам Пескова, российский лидер прибудет в Пекин, где проведет встречу с главой Китая Си Цзиньпином по случаю 80-й годовщины победы китайского народа над Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, в ходе посещения китайской столицы Путин проведет множество двусторонних встреч.

Кремль готовит график двусторонних встреч Путина на полях саммита ШОС

Политика / Международные отношения

После визита в Китай Путин посетит Владивосток. Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что там глава государства будет заниматься делами Дальнего Востока, а также примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

24 августа «Вести» сообщали, что Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай. Там запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. Во время визита Путин также примет участие в саммите ШОС.

В ходе брифинга 27 августа Песков сообщал, что график двусторонних встреч Путина в рамках ШОС сейчас находится в стадии подготовки и будет согласован с учетом программы мероприятий, которую формирует китайская сторона.

Главной темой ВЭФа, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, в этом году станет «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». В программе – панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес-диалоги.

26 августа Путин обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям ВЭФа. Глава государства отметил, что за десятилетие проведения ВЭФ стал авторитетной площадкой, где бизнес, включая зарубежный, знакомится с потенциалом Дальнего Востока в экономике, науке и инфраструктуре. Форум способствует расширению международной кооперации, подчеркнул президент.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных