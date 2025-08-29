Путин 29 августа проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности

Главной темой ВЭФа, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, в этом году станет «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». В программе – панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес-диалоги.