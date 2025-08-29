Путин 29 августа проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин 29 августа в режиме видеоконференции проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Встреча будет в том числе посвящена подготовке к предстоящей командировке главы государства. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в ход брифинга.
Он рассказал, что большая часть предстоящей командировки Путина пройдет в Китае. Там он посетит город Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ШОС плюс.
Затем, по словам Пескова, российский лидер прибудет в Пекин, где проведет встречу с главой Китая Си Цзиньпином по случаю 80-й годовщины победы китайского народа над Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, в ходе посещения китайской столицы Путин проведет множество двусторонних встреч.
После визита в Китай Путин посетит Владивосток. Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что там глава государства будет заниматься делами Дальнего Востока, а также примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
24 августа «Вести» сообщали, что Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай. Там запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. Во время визита Путин также примет участие в саммите ШОС.
В ходе брифинга 27 августа Песков сообщал, что график двусторонних встреч Путина в рамках ШОС сейчас находится в стадии подготовки и будет согласован с учетом программы мероприятий, которую формирует китайская сторона.
Главной темой ВЭФа, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, в этом году станет «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». В программе – панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес-диалоги.
26 августа Путин обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям ВЭФа. Глава государства отметил, что за десятилетие проведения ВЭФ стал авторитетной площадкой, где бизнес, включая зарубежный, знакомится с потенциалом Дальнего Востока в экономике, науке и инфраструктуре. Форум способствует расширению международной кооперации, подчеркнул президент.