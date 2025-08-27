Кремль готовит график двусторонних встреч Путина на полях саммита ШОС

22 августа вице-премьер республики Шахин Мустафаев в ходе заседания межправительственной комиссии заявил о готовности Азербайджана к развитию и углублению экономического сотрудничества с Россией по всем направлениям. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук также отмечал, что Баку и Москва наметили ориентиры для совместной работы, и подчеркнул важность развития транспортной связанности и сотрудничества в сфере энергетики. Россия, по его словам, уверенно находится в первой тройке торговых партнеров Азербайджана, на страну приходится 10% всего внешнеторгового товарооборота республики.