Кремль готовит график двусторонних встреч Путина на полях саммита ШОС
График двусторонних встреч президента России Владимира Путина сейчас находится в стадии подготовки и будет согласован с учетом программы мероприятий, которые формирует китайская сторона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«После того как график будет финализирован, мы вас проинформируем», – сказал Песков.
22 августа вице-премьер республики Шахин Мустафаев в ходе заседания межправительственной комиссии заявил о готовности Азербайджана к развитию и углублению экономического сотрудничества с Россией по всем направлениям. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук также отмечал, что Баку и Москва наметили ориентиры для совместной работы, и подчеркнул важность развития транспортной связанности и сотрудничества в сфере энергетики. Россия, по его словам, уверенно находится в первой тройке торговых партнеров Азербайджана, на страну приходится 10% всего внешнеторгового товарооборота республики.
На следующий день министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе вопросы региональной и международной безопасности.