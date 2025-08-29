Трамп лишил Камалу Харрис охраны Секретной службы
Президент США Дональд Трамп отменил решение о продлении охраны бывшего вице-президента Камалы Харрис силами Секретной службы, сообщает CNN со ссылкой на конфиденциальные документы.
По закону бывшие вице-президенты получают защиту в течение полугода после ухода с поста. Для Харрис этот срок истек 21 июля. Но экс-президент Джо Байден незадолго до ухода с поста подписал указ о продлении охраны еще на год.
По данным источников CNN, Трамп отменил эти меры именно в тот момент, когда Харрис готовится к масштабному книжному туру в поддержку своих мемуаров «107 дней», которые выйдут 23 сентября. По оценке издания, тур может привлечь к ней больше внимания, чем за все время после ухода с должности.
Знакомые с ситуацией отмечают, что Харрис нуждалась в повышенных мерах безопасности, поскольку она стала первой женщиной и первой темнокожей женщиной на посту вице-президента США. Установка частной охраны аналогичного уровня может стоить миллионы долларов в год.
Харрис выдвигалась кандидатом от демократов на выборах президента США в 2024 г., но уступила Трампу. Республиканец заручился поддержкой 312 выборщиков и получил 77,3 млн голосов избирателей против 226 голосов выборщиков и 75 млн голосов у Харрис.
3 августа сообщалось, что ряд демократов США теперь выступают против выдвижения Харрис на выборах 2028 г.