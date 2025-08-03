Politico: ряд демократов США против выдвижения Харрис на выборах 2028 года

На этой неделе Харрис объявила, что не будет бороться за пост губернатора Калифорнии. По ее словам, пока она не хочет «возвращаться в систему». Отказ от участия в выборах губернатора даст Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента на следующих выборах. Однако часть демократов, как пишет Politico, не рада такой перспективе.