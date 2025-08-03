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Politico: ряд демократов США против выдвижения Харрис на выборах 2028 года

Ведомости

Некоторые представители Демократической партии США не хотят, чтобы бывший вице-президент и кандидат в президенты Камала Харрис баллотировалась на выборах в 2028 г. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников и сотрудников партии.

На этой неделе Харрис объявила, что не будет бороться за пост губернатора Калифорнии. По ее словам, пока она не хочет «возвращаться в систему». Отказ от участия в выборах губернатора даст Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента на следующих выборах. Однако часть демократов, как пишет Politico, не рада такой перспективе.

Собеседник газеты из Южной Калифорнии анонимно заявил, что предпочел бы, чтобы Харрис «ушла», поскольку избиратели ассоциируют ее с бывшим президентом Джо Байденом. 

Один из бывших высокопоставленных сотрудников Харриса выразился усомнился в ее возможности выиграть праймериз Демократической партии. «Поэтому, если бы я давал ей совет, я бы сказал: "Не баллотируйтесь в 2028 г."». По его мнению, бывший для этого есть более достойные кандидаты.

В ноябре прошлого года после победы Дональда Трампа на выборах президента США Politico писала, что проигравшая ему Харрис может баллотироваться на выборах в 2028 г. Сообщалось также, что экс-вице-президент рассматривает вариант выдвижения в губернаторы Калифорнии в 2026 г. В апреле NYT подтвердила эти планы.

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