Вэнс: разногласия РФ и США по Украине сузились до вопросов гарантий и территорий

Вэнс: разногласия РФ и США по Украине сузились до вопросов гарантий и территорийВице-президент США отметил, что судьба мирного процесса остается открытой
Россия и США на переговорах по урегулированию украинского конфликта с участием американского спецпосланника Стива Уиктоффа смогли сократить список разногласий. Об этом написал вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X.
Так он комментировал статью Politico про Уиткоффа, в которой критиковался его стиль ведения переговоров. Там утверждалось, что тот якобы никому не рассказал, что на самом деле произошло на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Американские, украинские и европейские чиновники также заявили Politico, что Уиткофф отказывался консультироваться с экспертами и союзниками, в результате чего был неподготовленным к переговорам. Вэнс эти данные опроверг, назвав Уиткоффа бесценным членом команды.
«Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок», – подчеркнул Вэнс. Саму статью он назвал «журналистской халатностью» и операций иностранного влияния.
Вэнс добавил, что судьба мирного процесса остается открытой.
28 августа президент США Дональд Трамп заявил, что требования Украины и Евросоюза относительно урегулирования конфликта выглядят нереалистичными. По данным The Atlantic, Трамп считает, что Киев и ЕС должны признать необходимость территориальных уступок для завершения конфликта. Однако Владимир Зеленский в беседе со спецпредставителем США Китом Келлогом отверг такой вариант.
29 августа украинский президент признал, что вернуть территории военным путем невозможно, и назвал дипломатический сценарий более быстрым и причиняющим меньшие потери.