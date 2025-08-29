Вэнс: разногласия РФ и США по Украине сузились до вопросов гарантий и территорий

Так он комментировал статью Politico про Уиткоффа, в которой критиковался его стиль ведения переговоров. Там утверждалось, что тот якобы никому не рассказал, что на самом деле произошло на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Американские, украинские и европейские чиновники также заявили Politico, что Уиткофф отказывался консультироваться с экспертами и союзниками, в результате чего был неподготовленным к переговорам. Вэнс эти данные опроверг, назвав Уиткоффа бесценным членом команды.