Белоусов заявил о необходимости нарастить темпы подготовки операторов БПЛА
Необходимо нарастить темпы подготовки операторов беспилотников, а также завершить создание эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт. Об этом рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии ведомства, передает Telegram-канал министерства.
В ходе мероприятия министр обороны также рассказал, что в 2025 г. темп продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине увеличился почти в два раза. В начале года российская армия ежемесячно брала под контроль 300-400 кв. км, сейчас этот показатель составляет 600-700 кв. км.
Заседание было посвящено инвентаризации работы по выполнению решений расширенной коллегии, а также оценке промежуточных итогов ее работы. Кроме того, участники встречи составили план деятельности на 2026 г.
Минобороны сообщало, что в 2024 г. применению FPV-дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было обучено более 3500 операторов в рамках ВС РФ. По данным ведомства, для подготовки операторов были созданы центры на более 1500 учебных мест, около 800 объектов используется для тренировок.