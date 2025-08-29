Белоусов рассказал о почти двукратном росте темпов российского наступления

Белоусов рассказал о почти двукратном росте темпов российского наступленияОб этом он сообщил в ходе заседания коллегии Минобороны РФ
В 2025 г. темп продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине увеличился почти в два раза. В начале года российская армия ежемесячно брала под свой контроль 300-400 кв. км, сейчас этот показатель составляет 600-700 кв. км. Об этом рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии ведомства, передает Telegram-канал министерства.
В ходе мероприятия участники провели инвентаризацию работы по выполнению решений расширенной коллегии, а также оценили промежуточные итоги ее работы. Кроме того, был составлен план деятельности на 2026 г.
Среди других заявлений Белоусова в ходе заседания:
Российская армия нанесла существенный урон военной и промышленной инфраструктуре Украины.
В течение года ВС РФ осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам украинской стороны. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса страны.
Глава Минобороны особо отметил удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных БПЛА дальнего действия.
ВС РФ значительно снизили боевой потенциал украинских вооруженных сил. В 2025 г. вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 340 000 военнослужащих и свыше 65 000 единиц различных вооружений.
Кроме того, в этом году значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА. Это положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.
Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт. Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов беспилотников и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий.
ВС РФ насытили эффективными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе «окопными».
В текущем году поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги. До конца года предусмотрено передать в войска еще 12 186 единиц данной техники.
Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене.
В 2024 г. началось создание системы «Свод». В сентябре-ноябре ожидается проведение ее опытно-боевой апробации.
28 августа ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Нелеповка Донецкой народной республики (ДНР). Днем ранее российская армия установила контроль над поселком Первое Мая в ДНР. 25 августа армия России взяла под контроль село Запорожское в Днепропетровской области, а 24 августа – село Филия в этом же регионе. 23 августа ВС РФ взяли населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. 20 августа к российской армии перешла Новогеоргиевка в Днепропетровской области.