Белоусов рассказал о почти двукратном росте темпов российского наступления

В 2025 г. темп продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине увеличился почти в два раза. В начале года российская армия ежемесячно брала под свой контроль 300-400 кв. км, сейчас этот показатель составляет 600-700 кв. км. Об этом рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии ведомства, передает Telegram-канал министерства.