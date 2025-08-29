Bloomberg: Мерц и Макрон призвали ЕС к введению дополнительных санкций против РФ

По словам Макрона, Париж и Берлин считают, что при помощи таких мер они смогут «заставить» Россию сесть за стол переговоров. Кроме того, союзники Украины предполагают, что введение санкций в отношении партнеров РФ подтолкнет президента США Дональда Трампа к выполнению его угроз о расширении антироссийских санкций.