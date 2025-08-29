Газета
Bloomberg: Мерц и Макрон призвали ЕС к введению дополнительных санкций против РФ

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Евросоюз ввести санкций в отношении партнеров РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление.

По словам Макрона, Париж и Берлин считают, что при помощи таких мер они смогут «заставить» Россию сесть за стол переговоров. Кроме того, союзники Украины предполагают, что введение санкций в отношении партнеров РФ подтолкнет президента США Дональда Трампа к выполнению его угроз о расширении антироссийских санкций.

По данным Bloomberg, Евросоюз также начал обсуждение дополнительных санкций, направленных против энергетического сектора России.

29 августа глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас также призвала европейские страны принять вторичные санкции против нефтяного и энергетического экспорта из России. По ее словам, работа над новым пакетом санкций уже ведется. Каллас также пообещала предложить «новые санкции против финансового сектора РФ».

