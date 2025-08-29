Каллас призвала страны ЕС принять вторичные санкции против экспорта из РФ

19 августа Каллас заявляла, что главы МИД стран Евросоюза рассмотрят новый 19-й пакет антироссийских санкций до конца августа на неформальной встрече в Брюсселе. 17 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что очередной пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. Глава ЕК до этого уточняла, что для возможного изменения политики ЕС в отношении РФ сначала должно быть достигнуто «безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности» для Украины.