Каллас призвала страны ЕС принять вторичные санкции против экспорта из РФ
Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас призвала европейские страны принять вторичные санкции против нефтяного и энергетического экспорта из России. Она заявила об этом, прибыв на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген.
По ее словам, работа над новым пакетом санкций уже ведется.
«Мы готовим санкции против энергетики, включая вторичные санкции, такие, как уже ввели США», – сказала она (цитата по ТАСС).
Каллас также пообещала предложить «новые санкции против финансового сектора РФ».
19 августа Каллас заявляла, что главы МИД стран Евросоюза рассмотрят новый 19-й пакет антироссийских санкций до конца августа на неформальной встрече в Брюсселе. 17 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что очередной пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. Глава ЕК до этого уточняла, что для возможного изменения политики ЕС в отношении РФ сначала должно быть достигнуто «безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности» для Украины.