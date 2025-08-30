Газета
Госдеп одобрил продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию Patriot

Ведомости

Государственный департамент США решил одобрить возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и оборудования для этих систем на $179,1 млн. Об этом сообщается в релизе Агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), которое входит в состав Пентагона.

По данным Пентагона, в предполагаемую поставку войдут запасные части, техническая поддержка, секретное и не секретное программное обеспечение и его обновления, а также испытательное и коммуникационное оборудование. Кроме того, Украине будут доступны «услуги по интеграции», техническая документация, услуги по ремонту и возврату, а также техническая помощь правительства США и представителя подрядчика и «другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы».

Отмечается, что предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем «укрепления безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе». Поставки также повысят способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам с помощью более мощных средств противовоздушной обороны, говорится в релизе. Основными подрядчиками выступают RTX Corporation и Lockheed Martin.

В конце августа госдеп США также одобрил потенциальную продажу Киеву авиационных боеприпасов увеличенной дальности ERAM и связанного с ними оборудования на общую сумму около $825 млн. Основными подрядчиками по данной продаже, если она состоится, станут компании Zone 5 Technologies и Aspire. По данным DSCA, Киев запросил более 3000 единиц данного вооружения. В пакет поставок также могут войти контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по техническому обслуживанию и логистике.

