Госдеп одобрил продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию Patriot

В конце августа госдеп США также одобрил потенциальную продажу Киеву авиационных боеприпасов увеличенной дальности ERAM и связанного с ними оборудования на общую сумму около $825 млн. Основными подрядчиками по данной продаже, если она состоится, станут компании Zone 5 Technologies и Aspire. По данным DSCA, Киев запросил более 3000 единиц данного вооружения. В пакет поставок также могут войти контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по техническому обслуживанию и логистике.