Госдеп США одобрил продажу Украине боеприпасов на сумму в $825 млн

Ведомости

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Киеву авиационных боеприпасов увеличенной дальности ERAM и связанного с ними оборудования на общую сумму около $825 млн. Об этом говорится в сообщении агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав минобороны страны.

В сообщении говорится, что DSCA уже выдало необходимые сертификаты и уведомило об этом конгресс США. Основными подрядчиками по данной продаже, если она состоится, станут компании Zone 5 Technologies и Aspire. 

По данным DSCA, Киев запросил более 3000 единиц данного вооружения. В пакет поставок также могут войти контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по техническому обслуживанию и логистике. 

Грэм: Трамп готов снять ограничения Киеву на запуск ракет большой дальности

Политика / Международные отношения

Предполагается, что возможная продажа боеприпасов будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности «страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

Генсекретарь НАТО Марк Рютте 22 августа сообщил, что в  течение последнего месяца страны Европы, входящие в альянс, приобрели у США вооружение для Украины на сумму около $1,5 млрд. По его словам, за указанный период закупки включали противовоздушную оборону, боеприпасы и другое оборудование. Генсек также сообщил, что последуют дополнительные поставки вооружений.

