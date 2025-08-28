Госдеп США одобрил продажу Украине боеприпасов на сумму в $825 млн

Генсекретарь НАТО Марк Рютте 22 августа сообщил, что в течение последнего месяца страны Европы, входящие в альянс, приобрели у США вооружение для Украины на сумму около $1,5 млрд. По его словам, за указанный период закупки включали противовоздушную оборону, боеприпасы и другое оборудование. Генсек также сообщил, что последуют дополнительные поставки вооружений.