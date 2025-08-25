Грэм: Трамп готов снять ограничения Киеву на запуск ракет большой дальности
Президент США Дональд Трамп ведет подготовку того, чтобы снять ограничения для Украины на запуск ракет большой дальности по России. Об этом рассказал сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов), в интервью изданию All Israel News.
Он объяснил такое решение президента тем, что Украине необходимо перейти в наступление в конфликте с Россией, чтобы нанести Москве «более серьезный ущерб».
Грэм также рассказал, что готовит законопроект о введении «сокрушительных» экономических санкций против РФ, которые будут введены, если Москва откажется немедленно завершить украинский конфликт. Законопроект также предполагает введение санкций против Китая и других стран, если они продолжат покупать российскую нефть.
18 июля The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля, призывал Киев перейти от обороны к наступлению в противостоянии с российской стороной. Собеседник газеты рассказал, что в ходе того же диалога Трамп спросил Зеленского, сможет ли Киев атаковать Москву и Санкт-Петербург. Глава Украины ответил, что это возможно, если у страны будет подходящее оружие.
Позже Трамп заявил, что Зеленскому не следует наносить удары по Москве. В Белом доме также отрицали, что президент США призывал Зеленского наносить удары по Москве. Там заявили, что Трамп просто интересовался, есть ли такая возможность у ВСУ.