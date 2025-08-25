Грэм: Трамп готов снять ограничения Киеву на запуск ракет большой дальности

18 июля The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля, призывал Киев перейти от обороны к наступлению в противостоянии с российской стороной. Собеседник газеты рассказал, что в ходе того же диалога Трамп спросил Зеленского, сможет ли Киев атаковать Москву и Санкт-Петербург. Глава Украины ответил, что это возможно, если у страны будет подходящее оружие.