WP: Трамп призвал Зеленского перейти в наступление против России
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля, призывал Киев перейти от обороны к наступлению в противостоянии с российской стороной. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Собеседник газеты рассказал, что в ходе того же диалога Трамп спросил Зеленского, сможет ли Киев атаковать Москву и Санкт-Петербург. Глава Украины ответил, что это возможно, если у страны будет подходящее оружие.
15 июля Financial Times писала, что Трамп в диалоге с Зеленским призвал его наносить удары вглубь российской территории. По словам собеседников газеты, американский лидер хочет принудить Россию к переговорам, заставив россиян «почувствовать боль».
В Кремле, комментируя эти публикации, предположили, что они могут оказаться основанными на фейках. «Такая риторика, как правило, – это все оказывается фейками. Чаще всего. Но зачастую иногда бывают и серьезные какие-то сливы», – сказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Позже Трамп заявил, что Зеленскому не следует наносить удары по Москве. В Белом доме также отрицали, что президент США призывал Зеленского наносить удары по Москве. Там заявили, что Трамп просто интересовался, есть ли такая возможность у ВСУ.