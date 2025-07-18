WP: Трамп призвал Зеленского перейти в наступление против России

В Кремле, комментируя эти публикации, предположили, что они могут оказаться основанными на фейках. «Такая риторика, как правило, – это все оказывается фейками. Чаще всего. Но зачастую иногда бывают и серьезные какие-то сливы», – сказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.