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Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

Ранее FT писала, что он в диалоге с Зеленским призвал наносить удары вглубь РФ
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не следует наносить удары по Москве.

«Ему [Зеленскому] не следует наносить удары по Москве», – сказал американский лидер во время общения с журналистами.

15 июля Белый дом заявил, что вопреки сообщениям газет Financial Times (FT) и The Washington Post Трамп не призывал украинского лидера наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу.

15 июля FT со ссылкой на источники писала, что Трамп в диалоге с Зеленским призвал его наносить удары вглубь российской территории. По словам собеседников газеты, американский лидер хочет принудить Россию к переговорам, заставив россиян «почувствовать боль». Источники утверждают, что Трамп спрашивал у Зеленского, может ли Киев наносить удары вглубь России: «Владимир, можете ли вы ударить по Москве? Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?». Зеленский уверил Трампа, что Украина будет способна на это, если США передадут необходимое оружие.

В Кремле, комментируя эти публикации, предположили, что они могут оказаться основанными на фейках. «Такая риторика, как правило, – это все оказывается фейками. Чаще всего. Но зачастую иногда бывают и серьезные какие-то сливы», – сказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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