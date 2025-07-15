Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

Трамп предостерег Зеленского от ударов по МосквеРанее FT писала, что он в диалоге с Зеленским призвал наносить удары вглубь РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не следует наносить удары по Москве.
«Ему [Зеленскому] не следует наносить удары по Москве», – сказал американский лидер во время общения с журналистами.
15 июля Белый дом заявил, что вопреки сообщениям газет Financial Times (FT) и The Washington Post Трамп не призывал украинского лидера наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу.
15 июля FT со ссылкой на источники писала, что Трамп в диалоге с Зеленским призвал его наносить удары вглубь российской территории. По словам собеседников газеты, американский лидер хочет принудить Россию к переговорам, заставив россиян «почувствовать боль». Источники утверждают, что Трамп спрашивал у Зеленского, может ли Киев наносить удары вглубь России: «Владимир, можете ли вы ударить по Москве? Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?». Зеленский уверил Трампа, что Украина будет способна на это, если США передадут необходимое оружие.
В Кремле, комментируя эти публикации, предположили, что они могут оказаться основанными на фейках. «Такая риторика, как правило, – это все оказывается фейками. Чаще всего. Но зачастую иногда бывают и серьезные какие-то сливы», – сказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.