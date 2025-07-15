Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

15 июля FT со ссылкой на источники писала, что Трамп в диалоге с Зеленским призвал его наносить удары вглубь российской территории. По словам собеседников газеты, американский лидер хочет принудить Россию к переговорам, заставив россиян «почувствовать боль». Источники утверждают, что Трамп спрашивал у Зеленского, может ли Киев наносить удары вглубь России: «Владимир, можете ли вы ударить по Москве? Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?». Зеленский уверил Трампа, что Украина будет способна на это, если США передадут необходимое оружие.