Каллас: ЕС не может представить возвращение активов РФ без компенсации Киеву

«По этому поводу есть некоторые нюансы, но нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатит компенсации Украине», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).