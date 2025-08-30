Каллас: ЕС не может представить возвращение активов РФ без компенсации Киеву
Евросоюз даже после заключения мирного соглашения не может представить себе возвращение российских активов, если Украине не будут выплачены компенсации, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
30 августа министры иностранных дел стран-членов ЕС на неформальной встрече в Копенгагене намерены обсудить замороженные в странах блока российские активы. Каллас на пресс-подходе перед встречей заявила, что ее участники собираются «углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами».
«По этому поводу есть некоторые нюансы, но нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатит компенсации Украине», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) начала разрабатывать схему передачи Украине почти 200 млрд евро из замороженных российских активов для восстановления страны после окончания боевых действий. Politico со ссылкой на источники писала, что европейские министры обсудят эту инициативу на неформальной встрече в Дании. Они также рассмотрят другие возможные варианты использования доходов, полученных от замороженных активов России.